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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Yeni okulun eksiklerini Belediye tamamlayacak

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:12
Yeni okulun eksiklerini Belediye tamamlayacak
Yeni okulun eksiklerini Belediye tamamlayacak

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi, "Şahin Tepesi" olarak bilinen Devlet Hastanesi mevkiinde yapılan okul binasının eksiklerini tamamlamak için çalışmalara başladı.
Ortaokul olarak yapılan okul binası çevresinde incelemelerde bulunan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, okulun su ve kanalizasyon altyapısıyla çevre temizliğinin Alaplı Belediyesi'nce yapılacağını belirterek, "Yüklenici firma tarafından yapılan okul binasının bir takım eksikleri olduğu ve bu yüzden eğitim ve öğretime açılmasının gecikeceğinin belirtilmesi üzerine, ihtiyaç olan malzemelerini de karşılamak suretiyle Belediyemiz bu eksikleri tamamlamak için çalışmalara başladı. Öncelikle okulun su ve kanalizasyon altyapı bağlantılarıyla çevre temizliğini yapacağız. Bunun yanında binanın fiziki eksiklerinin giderilmesine de yardımcı olacağız. Yine, öğrencilerimizin okula rahat bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak için ulaşım bağlantı yollarını da yapacağız" dedi.
(EY-GY-Y)

21.01.2017 13:17:35 TSI
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