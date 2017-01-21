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Bozüyük 112 takdir topluyor

- 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olan 112 ekipleri özverili çalışmalarıyla dikkat çekiyor

- Hasta yakını Muzaffer Tekelioğlu:

- "Görevlilerin yüzlerindeki tebessümü, bir hastaya yardımcı olmanın mutluluğunu görünce çok duygulandım"



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinin 112 Acil Servis ekipleri, olay yerlerine çok kısa sürelerde ulaşarak, zamanında yaptıkları müdahalelerle ve vakalara gösterdikleri güler yüzlü tavırlarıyla takdir topluyor.

7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olan ve kısa sürede vakaya ulaşarak hayat kurtarmak için özveri ile çalışan 112 Acil Servis ekipleri, görevleri sırasında gerektiğinde kendi hayatlarını bile tehlikeye atarak gittikleri vakanın sağlığını yerine getirebilmek için çabalıyor. Ekiplerin bu çabası ise, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Son olarak 112 Acil Servis ekipleri, Eğitimci-Yazar Muzaffer Tekelioğlu'nun rahatsızlanan annesi için seferber oldu. Rahatsızlanan yaşlı vatandaş için olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, çok kısa sürede olay yerine ulaştı. Hastayı, evinin 5'inci katından alarak Bozüyük Devlet Hastanesi'ne getiren ekipler, hastanın sağlığına kavuşmasını sağladı.

Hasta yakını Muzaffer Tekelioğlu da, bu özverili çalışmalarından ötürü 112 ekiplerine kitap hediye etti. Tekelioğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yüzlerinde beliren yardım etme mutluluğunun kendisini etkilediğini söyledi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Tekelioğlu, "Ben ilçe dışındaydım. Annem rahatsızlanınca eşim 112 Acil Servis ambulansını aramış. Çok kısa süre içinde gelen ambulans görevlileri büyük bir titizlikle 5'inci kattan annemi indirip, ambulansa bindirerek acile yetiştirmişler. Bana haber verdiler. Ben saat 18.30 gibi eve geldim. Anneme gerekli tedaviler yapıldıktan sonra eve getiren görevlilerin yüzlerindeki tebessümü, bir hastaya yardımcı olmanın mutluluğunu görünce çok duygulandım. 15 gün önce yayınlanan 'Başarı ve Mutluluğun Anahtarı Sevgi' kitabımdan hediye ettim. Görev aşkı ve sevgisi ile dolu bu güzel insanlara, sevgi kitabını hediye etmekten duyduğum şükran borcunun bir kısmını ödemiş olduğum kanaatindeyim. Sağlık Bakanlığı'na, 112 İl Ambulans Başhekimliği'ne ve Bozüyük Devlet Hastanesi'nin yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

(İC-KÇ)



21.01.2017 13:31:05 TSI

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