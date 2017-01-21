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Kadın Hakları Derneği'nden Başkan Zolan'a ziyaret

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:27
Kadın Hakları Derneği'nden Başkan Zolan'a ziyaret
Kadın Hakları Derneği'nden Başkan Zolan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kadın Hakları Koruma Derneği Denizli Şubesi Yönetim Kurulunu ağırladı.
Kadın Hakları Koruma Derneği Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Karakış ve yönetim kurulu üyeleri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kadın Hakları Koruma Derneğine çalışmalarında başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Uzun yıllar Denizlimizde kadınlarımıza sahip çıkma noktasında gayret gösteriyorsunuz, emeklerinize sağlık. İnşallah bu dönemde daha güzel işlerin altına imza atarsınız. Biz de her zaman sizlere destek çıkarak yanınızda olma konusunda gayret göstereceğiz. Çünkü insanımızın mutlu olması; şehrimizin yaşanabilir hale gelmesi, güzelleşmesi, huzurun olması demek. Bu da kadının mutluluğu ile başlıyor" dedi.

"Kadın mutluysa, huzurluysa aile ve toplum da mutlu oluyor"
"Kadın mutluysa, huzurluysa aile ve toplum da mutlu oluyor" diye vurgulayan Başkan Zolan, "Bizler de bu noktadan hareketle Kadın Meclisimiz ve birçok kadın derneğimizle çalışıyoruz. Tabii ki sizler bu işi uzun süredir büyük bir emekle yapıyorsunuz. 1954 yılında kurulan derneğiniz 63 yıldır ayakta ve faaliyette. Bu vesileyle tebrik ediyorum" diye konuştu. Derneğin faaliyetlerini anlatan Karakış, katkılarından dolayı Başkan Zolan'a teşekkür ederek, "Kadın Hakları Koruma Derneği; 1954 yılında kurulan, genel merkezi İstanbul'da olan, Uluslararası Federasyona bağlı bir dernek" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

21.01.2017 13:31:23 TSI
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