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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas'ta AVM raflarının yüzde 1'i yerel ürüne ayrılacak

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:28
Milas'ta AVM raflarının yüzde 1'i yerel ürüne ayrılacak
Milas'ta AVM raflarının yüzde 1'i yerel ürüne ayrılacak

- Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nın meslek komiteleri toplantısında büyük alışveriş merkezlerinin raflarının yüzde 1'ini yerel ürünleri ayrılacağı açıklandı. Ayrıca ilçede hava kirliliği yaratacak sanayi işletmelerine izini verilememesi istendi.

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO)'nın örgütlenmesinin ilk basamağını oluşturan 10 meslek komitesi, oda lokalinde yapılan kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel toplantıda yaptığı konuşmada Milas'ta hava kirliliğini arttırıcı sanayi istemediklerini belirtirken, Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de meslek komitelerinden gelecek görüş ve önerilere çok önem verdiklerinin altını çizdi.
AVM'LERİN YÜZDE 1'İ YEREL ÜRÜN OLACAK
MİTSO'nun 10 meslek komitesi üyeleri, oda lokalinde yapılan kahvaltılı toplantıda buluştu. MİTSO lokalinde yapılan meslek komiteleri ortak toplantısına MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve Yönetim Kurulu üyeleri ile 10 meslek komitesinin başkan ve üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, odanın çalışmaları hakkında meslek komitesi üyelerine bilgi verdi. Reşit Özer, MİTSO olarak büyük marketlerle zincir marketlerin toplam raf alanının yüzde 1'ine yerel, markalı ürünlerin girmesi için MİTSO olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda yasal düzenlemenin yapıldığını belirterek "Artık büyük marketlerde toplam raf alanının yüzde 1'inde yerli markalı ürünler olacak. Bu uygulama yerel üreticinin korunması ve markalı üretimin teşviki anlamında çok büyük bir önem taşıyor. Bu yasanın uygulamasını Muğla Ticaret İl Müdürlüğü takip edecek. Biz de kendilerine Milas'taki zeytin, zeytinyağı, bal, sabun, helva olmak üzere 43 markalı ürünümüzün adlarını bildirdik. Yeni markalı ürünler oluştukça onları da bildireceğiz. Bundan sonra her büyük markette, o yörenin yerel markalı ürünlerini görebileceğiz" dedi.
Meslek komitelerinin önerilerine her zaman açık olduklarını belirten Reşit Özer "Biz meslek komitelerimizden gelecek görüş ve önerilere her zaman açığız. Gelecek önerilerin sonuna kadar da takipçisi olacağız. Sizlerden kendi meslek grubunuzun sorunları ve beklentileri konusunda her zaman öneriler bekliyoruz" dedi.
MİLAS'A DOĞALGAZ TALEBİ
Özer'in ardından MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel de komite üyelerine yönelik yaptığı konuşmada Milas'taki hava kirliliğine dikkat çekerek "Biz Milas'ta hava kirliliği oluşturmayacak, hava kirliliğini daha da arttırmayacak bir sanayinin gelişmesini istiyoruz. Bugün Milas'ın hava kirliliği oranı kabul edilebilir ortalamanın kat kat üstünde. Bu hepimizin sağlığını tehdit ediyor. Hava kirliliğinin önüne geçebilmenin bir yolu da Milas'a doğalgaz gelmesi. Bunun için de Milas OSB'nin bir an önce faaliyete geçmesi gerekiyor" diye konuştu.
(ÇP-BT-İK)

21.01.2017 13:33:36 TSI
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