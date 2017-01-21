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Uşak'ta FETÖ'den 19 kişi tutuklandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:30
Uşak'ta FETÖ'den 19 kişi tutuklandı
Uşak'ta FETÖ'den 19 kişi tutuklandı

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak'ta FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem ve ideolojik yapısına yönelik yapılan operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 25 kişiden 19'u tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/ PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, Uşak merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen zanlılar hakkında karar verildi.
Zanlılardan 19'u "terör örgütüne üye olmak" ve 'yardım' etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişide adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(EÖ-BT-İK))

21.01.2017 13:35:12 TSI
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