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Karataş: "Krediler uzun vadede doğru bir yaklaşım değil"

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:45
Karataş: "Krediler uzun vadede doğru bir yaklaşım değil"
Karataş: "Krediler uzun vadede doğru bir yaklaşım değil"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, hükümetin ekonominin canlanması adına belli kredileri sağladığını hatırlatarak, "Kısa sürede bu tarz çözümler doğru fakat uzun vadede doğru bir yaklaşım olarak nitelendirmiyorum" dedi.
FATSO Başkanı Tayfun Karataş yaptığı açıklamada, "2016 yılında yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen ekonomide zaman zaman dalgalanmalar yaşandı. Ülkemiz arzu ettiğimiz seviyede olmasa da iyi sonuçlarla 2016 yılını kapattı. Terör ve darbe girişimleri gibi olumsuzluklar olmasaydı daha da iyi geçebilirdi. Ülkemiz Orta Doğu ve balkanların en büyük büyüyen değerleri arasında yerini alıyor. Dış güçlerinde fiziki ve ekonomik saldırıları ile karşı karşıya kalmaktayız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. 2017 yılının ülkemiz açısından iyi geçmesini istiyorum. Bu tarz sıkıntılı olaylar yatırımcılarımızı tedirgin ediyor. Bu tedirgin ortamın olduğu ortamda büyümenin gelişmenin olması mümkün olmuyor. Daha fazla çalışarak bu durumlarımızı atlatacağımızı düşünüyorum. Hükümetimiz ekonominin canlanmasını adına belli kredileri sağlıyor. Kısa sürede bu tarz çözümler doğru fakat uzun vadede doğru bir yaklaşım olarak nitelendirmiyorum" diye konuştu.

"Yatırım yapan firmaların vergileri azaltılmalı"
Kredinin insanların borcunu ötelediğini ifade eden Karataş, "Önemli olan kazançlarına bir şeyler kazandırmaktır. Bunun en somut örneği istihdam alanında yatırım yapan firmaların vergilerin azaltılması buna bağlı olarak yatırım yapan firmaların üzerindeki maliyetlerini azaltarak insanların karını artırmak devamı sağlamak olduğunu düşünüyorum. İnsana kredi vermek, hayata döndürmek yerine devletimizin imkanlarını daha iyi şekilde kullandırıp fırsatlar sunarak giderlerini azaltıp gelirini artıracak argümanlar bulması gerekiyor. Bununla ilgili yetkililer çalışmalarını yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Fatsa bölgenin gün geçtikçe büyüdüğünü belirten Başkan Karataş, "Yatırımlar bölgeye gelmesi için somut adımlar atılıyor. Bu anlamda Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'dir(OSB). OSB'mizi büyütmediğimiz takdirde bulunduğumuz yerden fazla ilerleyemeyiz. Yatırımla alanlarını genişletmemiz gerekiyor. Her yer için geçerli bu durum. Yatım olursa bir yerde o kadar fazla gelişir. Bu anlamda bölgemize yatırımcıları çekip ekonomiyi güçlendirmemiz gerekiyor. OSB bizim için büyük bir şans" şeklinde konuştu.
(AA-SLH-Y)

21.01.2017 13:50:37 TSI
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