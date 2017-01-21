Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Toplantısı İkizdere'de yapılıyor
(Fotoğraflı)
Göktürk Fırat
RİZE (İHA) - Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Belediye Başkanları ve Birlik Encümen Toplantısı Rize'nin İkizdere İlçesi Ridos Termal Otel'de başladı.
20-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenen toplantının ilk oturumu bugün gerçekleşti. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde aralarında Büyük Şehir Belediye Başkanlarının da bulunduğu 100'e yakın Belediye Başkanı katıldı. Başkanlar ve encümen üyeleri toplantılardan arta kalan zamanlarda, İkizdere'nin doğan güzellikleri arasında kar yürüyüşü yaparak termal havuzlara girip dinlendiler.
(GF-ÖS-Y)
21.01.2017 13:51:19 TSI
NNNN