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Fatsa'da 2016'da 15 metruk bina yıkıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, 2016 yılında şehir merkezindeki 34 metruk yapıdan 15'ini yıktıklarını söyledi.

Başkan Hüseyin Anlayan, ilçenin polis sorumluluk bölgesindeki metruk yapıların yıkımı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Polis sorumluluk bölgesinde işe yaramaz, kullanılamaz, yenilenmesi mümkün olmayan ve kamu marifetiyle yıkılması gereken metruk yapı sayısı 34 adet olup bunların 15 adedi Fen İşleri Müdürlüğümüz personeli ile koordineli çalışması sonucu yıkılarak yeri temizlendi. 34 adet metruk yapı öncelikli olarak yerinde Yapı Kontrol Müdürlüğümüz personeli tarafından incelendikten sonra tutanak altına alınıyor ve daha sonra belediyemiz encümenin görüşüne sunuluyor. Belediyemiz encümen görüşü sonucuna göre 15 adet metruk bina Fen İşleri Müdürlüğümüz personeli çalışması sonucu yıkıldı. Yıkılmayı bekleyen 19 adet metruk yapının yıkılamamasının nedenleri var. Bu süreçte en çok karşılaşılan problemler arasında yapı sahiplerine ulaşama ve bu yapıların çok hisseli olması gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Yapı sahiplerine ulaşamadığımız metruk yapılara tebliğ yapılamadığından yıkımı gerçekleştiremiyoruz" dedi.

Anlayan, metruk yapıların ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit ettiği için yıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.

(AA-SLH-Y)



21.01.2017 13:54:33 TSI

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