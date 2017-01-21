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ASKON Başkanı Altaç'tan başkanlık sistemi değerlendirmesi

- Aydın Altaç:

- "Türkiye'nin geleceği için zarurettir"



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Anadolu Aslanları (ASKON) Diyarbakır Şubesi Başkanı Aydın Altaç, başkanlık sistemini değerlendirdi.

Başkanlık sisteminin Türkiye için en uygun yönetim tarzı olduğunu belirten Altaç, parlamenter sistemin miladını doldurduğunu ve başkanlık sisteminin Türkiye'nin geleceği için zaruri bir sistem olduğunu kaydetti. Türkiye üzerinde oynanan oyunların, içeride terör örgütlerinin tamamının tek merkezli hareket etmesi, böyle bir ortamda terörle mücadele edilebilmek için güçlü bir hükümete ihtiyacın olduğunu ve bununda başkanlık sistemi ile aşılacağını belirten Altaç, "Güçlü hükümette ve istikrar, ancak başkanlık sistemi ile mümkün. Bugün baktığımızda başkanlık sistemi hem Amerika'da hem Avrupa'da var. Cumhuriyetlerde demokratik rejimlerde başkanlık sistemi daha verimlidir. Kuvvetler ayrılığını daha net ortaya koyar ve güçlü bir hükümet elde edersiniz. Bugün dünyanın başarılı gördüğümüz ülkelerinde denenmiş bir sistem. İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmak içinde Türkiye'nin, acilen kavuşması gereken bir sistemdir" dedi.

Türkiye'de 50 yıldır hükümet sistemi tartışmalarının olduğunu belirten Altaç, krizlerini çözecek sistemin başkanlık sistemi olduğunu dile getirdi. Altaç açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Merhum Erbakan, Özal, Demirel, Türkiye için en uygun sisteminin başkanlık olduğunu defalarca dile getirdiler. Mevcut sistem Türkiye'yi daha fazla taşıyamıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de siyasetin son 20 yılına damga vurmuş bir isimdir. Büyükşehir belediye başkanlığından Cumhurbaşkanlığına uzanan çizgide, sistemin nerelerde tıkandığını, siyasal düzenin hangi zaaflara yol açtığını tecrübeyle görmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın amacı şahsi güç arayışı değil, siyasal sistemimizin zaaflarına yönelik kalıcı bir onarım ve düzenlemedir. Bir ülkede devletin en tepesindeki ismi, cumhurbaşkanını halk seçiyorsa, başkanlık sistemi için en büyük adım zaten atılmıştır. Bizim anayasamız dünyadaki örnekleri incelenerek ve esas alınarak hazırlanmış bir model, Başkanlık modelidir. Başkanlık sisteminde halk hem yürütmeyi hem de meclisi belirler. Şuan ki sistemde siyasi partiler sadece seçim yapmaya odaklılar. Gerçek anlamda toplumun ihtiyaçlarını gidermek amacında olmalılar. Başkanlık sistemi bu imkanları verecektir".

Muhalefet partilerinin başkanlık sistemi ile Türkiye'nin bölüneceğini tartıştığını belirten Altaç, "Başkanlık sistemi ile Türkiye'de rejim değil sistem değişecektir. 15 Temmuz darbe girişiminde başkanlık sisteminin ne kadar gerekli olduğunu net bir şekilde gördük" diye konuştu.

(İHA-AKK-Y)



21.01.2017 13:55:42 TSI

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