YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehir'de Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni düzenlenecek

Eskişehir'de Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni düzenlenecek



ESKİŞEHİR (İHA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği, Tepebaşı Belediyesi'nin destekleriyle bu sene 24'üncüsünü düzenleyeceği "ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni" 22 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.

Anemon Otel'de saat 19.00'da gerçekleştirilecek anma gecesinde 11 kategoride Uğur Mumcu Anma Ödülleri sahiplerini bulacak. Bu seneki törenin teması hukuk ve barış olurken, Geceye CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İsmet İnönü'nün torunu Özden Toker, Ergenekon, Balyoz gibi davaların avukatlarından Celal Ülgen, gazeteci Yalçın Bayer, Nazlı Çelik ve tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının ailelerinin aralarında bulunduğu geniş bir davetli topluluğa katılacak. Ödül törenine Siirt maden kazasında yaşamını yitiren işçiler de anılacak.

Gecenin sürpriz isimlerinden biri de Gülriz Sururi olacak. Gecede Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile Özden Toker'e ise Yaşam Boyu Başarı ödülü, spor dalında ise Eskişehirspor'un başarılı kalecisi Ruud Boffin'e de spor dalında ödül verilecek.

24'üncü ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'nin ardından ise Rahmi Saltuk bir konser sunacak. Etkinlik halkın katılımına açık olurken Öğretmenevi ve Espark önünden ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

(BRK-KÇ)



21.01.2017 13:59:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER