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Alışverişin keyifli halinde üçüncü gün



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası ve Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Biga İndirimli Alışveriş Günleri'nin ikincisinin ilk iki günü renkli görüntülere sahne oldu.

Biga Ticaret Merkezi ve Kapalı Çarşı esnaflarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında hediyeler dağıtıldı. Çan Caddesi'nde düzenlenen yetenek yarışması yoğun ilgi gördü. Yarışmanın bir bölümüne Biga Belediye Başkanı İsmail Işık da katıldı. Ayrıca Çan Caddesi'nde birinci gün Kafes ve Beat Bang grupları sahne aldı. İkinci gün ise Biga'yı O Ses Türkiye yarışmasında temsil eden Rıza Bayramiç ile Grup Ezgi sahne aldı. Sokaklarda kurulan çadırlarda firmaların tanıtımları yapılırken, belli noktalara yerleştirilen led ekranlarda hem etkinlik programları paylaşıldı hem de tanıtımlar yapıldı.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur da etkinlik alanlarını ve etkinlik çadırlarını ziyaret ederek esnaflara destek oldular. Yetenek yarışmasında vatandaşlara seslenen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Soğuk kış günlerine rağmen bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hem esnafımıza destek olacağız hem de sokaklarımıza hareket katacağız" ifadelerini kullandı.

Biga İndirimli Alışveriş Günleri, üçüncü gününde ünlü mankenlerin katılımıyla gerçekleşecek defilelerle devam edecek. Etkinlikler kapsamında farklı sokaklarda çocuk yarışmaları, Hacivat Karagöz gösterileri, Erkan Obüs şov ve çok sayıda hediye dağıtımı yapılacak.

Sobalarla nostalji Sokaklara kurulan sobalar ise alışveriş günlerinin en çok ilgi çekenlerinden. Sobaların etrafında ısınanlar, kestane pişirip doyasıya eski Günleri yad ediyorlar. Sokak müzisyenleri, acapella grubunun ziyaretleri, mankenlerin esnaf gezileri ile alışveriş günleri tüm heyecanıyla devam ediyor.

Ayrıca üçüncü gün etkinlikleri kapsamında saat 20:00'de Aydilge konseri, dördüncü gün etkinlikleri kapsamında 22 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Firdevs konseri gerçekleşecek.

Biga esnafının ekonomik krizin etkilerine karşı desteklenmesi ve yerel halkın sokaklarda daha çok zaman geçirmesi hedeflenen etkinliklere, soğuk hava ve kış şartlarına rağmen gösterilen ilgi dikkat çekiyor. Organizasyon komitesi tüm esnafları ve halkı etkinliklere davet ediyor.

(GD)



21.01.2017 14:07:59 TSI

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