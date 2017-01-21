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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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aka: "İşsizlik değil, nitelikli personel sorunu var"

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:07
aka: "İşsizlik değil, nitelikli personel sorunu var"
Saka: "İşsizlik değil, nitelikli personel sorunu var"

(Fotoğraflı)

Nimet Ergün
İZMİR (İHA) - Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı işsizlik verilerini değerlendirdi.
TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı işsizlik oranını değerlendiren Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka, "Ekim ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,3 puan, bir önceki aya göre ise 0,5 puan yükselerek yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. Bu oranın 2009 yılından sonra en yüksek ekim ayı gerçekleşmesi olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranımız artıyor ama personel bulmakta da zorlanıyoruz. ALOSBİ'de bir firmamız oldukça yüksek sayıda personel alımı için ilana çıktı. Firma çağrıya çıkmasına rağmen aranılan vasıflara sahip çok az kişiden dönüş oldu. Bölgemizde işçi açığı devam ediyor. Ancak işsizlik oranlarıyla bu durumun örtüşmediğini görüyoruz" dedi.

"Kalıcı çözümün yolu mesleki eğitimden geçiyor"
Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka, "İşsizlik verilerinin dört aydır artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan azaldığını görüyoruz. İşsizliğin sağlıklı çözümü noktasında yeni yatırımların, üretim artışının ve sanayinin katkısının artması önem arz ediyor. Ancak bunlar tek başına yeterli değil. Burada esas çözümün mesleki eğitim olduğunu düşünüyoruz. Mesleki eğitimdeki yapısal reformların sonucunu uzun vadede görebiliriz ama tam anlamıyla kalıcı bir çözümün yolu nitelikli teknik personel yetiştirmekten geçiyor" diye konuştu.

"Hem işveren hem de işçi mağdur"
Genç nüfustaki işsizlik oranının 1,9 puanlık artışına dikkat çeken Saka, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Genç nüfustaki işsizlik oranı 1,9 puan artarak yüzde 21,2 ile en yüksek seviyeye çıktı. Bu noktada iş gücü piyasalarının iyi analiz edilmesi çok çok önemli. Bize işverenler tarafından yapılan personel talebine karşın biz bu talebin tamamına cevap veremiyoruz. Bunun nedeni işgücü piyasası ile arz beklentilerinin birbiriyle uyuşmaması. Hem işveren hem de işçi mağdur. İşveren belirli bir yatırım ile yeni bir girişimde bulunuyor ancak çalışacak personel bulamazken kişi de kendine belirli bir alanda yatırım yapmasına rağmen kendine uygun çalışabilecek bir iş bulamıyor. Burada gençlerimizin ailelerine büyük görev düşüyor. Artık aileler, 'Evladım üniversite bitirsin de hangisini bitirirse bitirsin' düşüncesini bir kenara bırakmalı ve ülkemizde istihdam olanağı olan, reel ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak alanlara evlatlarını yönlendirmeliler."

"Oda olarak iş birliğine açığız"
Başkan Saka, Oda olarak bölgede nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik bölgedeki tüm kurum ve kuruluşlarla da işbirliği projelerini hayata geçirmeye her zaman hazır olduklarını sözlerine ekledi.
(NE-MD-Y)

21.01.2017 14:12:27 TSI
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