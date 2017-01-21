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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Lapseki'de çocuklara özel tiyatro gösterisi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:08
Lapseki'de çocuklara özel tiyatro gösterisi
Lapseki'de çocuklara özel tiyatro gösterisi

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Belediye Düğün Salonunda çocuklara özel 'Maşa ile koca Ayı Baho' adlı tiyatro sahnelendi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Belediye Düğün Salonunda çocuklara özel 'Maşa ile koca Ayı Baho' adlı tiyatro sahnelendi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tiyatro gösterisini izlemeye gelen yüzlerce öğrenciye eşlik etti. Yılmaz " Çocuklarımıza karne hediyesi verdik. Onlarla beraber çocuk olduk" dedi.
(GD)

21.01.2017 14:13:05 TSI
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