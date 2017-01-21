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Aydın'da Bin 223 iş yeri denetlendi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, Aralık ayında gıda üretim yerlerine 201, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise Bin 22 olmak üzere toplam; Bin 223 işyeri denetlendi.

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada "İlimizde toplam, Bin 714 gıda üretim yeri, 12 bin 561 gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Aralık ayında gıda üretim yerlerinin 201'i, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise Bin 22 olmak üzere toplam Bin 223 denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme gibi il genelinde toplam 43 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan işletmelere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği yasal işlem uygulanmıştır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce Aralık ayı içerisinde 361 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek; 2 milyon 355 bin 460,61 kg kuru incir, 38 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 359 bin 488,32 kg muhtelif gıda maddesi olmak üzere toplam; 399 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 714 bin 948,93 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleşmiştir. Rusya Federasyonuna 3 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 62 bin 600 kg yaş meyve, sebze ihracatı yapılmıştır. ALO Gıda 174 hattına, Aralık ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 52 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 17 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 10 adet olmak üzere toplam 79 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 195 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 179 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

(OD-BT-İK)



21.01.2017 14:23:19 TSI

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