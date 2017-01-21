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Büyükşehir'de Özel Güvenlik ihalesi yapıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:18
Büyükşehir'de Özel Güvenlik ihalesi yapıldı
Büyükşehir'de Özel Güvenlik ihalesi yapıldı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel güvenlik hizmeti için ihale gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faydalanmak üzere Özel Güvenlik Hizmeti alımı yapılacak. Hizmeti verecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, toplam 450 özel güvenlik personelini çalıştıracak. Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev alacak olan özel güvenlik personeli 29 ay süreyle görev yapacak. İşin başlama tarihi 1 Nisan 2017, bitiş tarihi 31 Ağustos 2019 olarak gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesi Özel Güvenlik Hizmetini verecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhale salonunda gerçekleştirilen oturuma 10 firma teklif verdi. İhaleye en düşük teklif 49 milyon 174 bin TL ile gelirken en yüksek teklif ise 50 milyon 550 bin TL oldu.
(GY-Y)

21.01.2017 14:23:34 TSI
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