Adalet Eski Bakanı Ergin'den gazetecilere ziyaret

Buğra Güney

HATAY (İHA) - Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin, Hatay Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Ergin, yeni yönetime başarılar diledi.

Sadullah Ergin, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nin kurulduğu günden bu yana çok güzel hizmetler sunduğunu belirterek, "Meslek örgütünün nasıl olması konusunda örnek teşkil eden çalışmalar yaptılar ve bu süreçte cemiyetin ortaya koyması gereken tavrı performansı layığı ile yerine getirdiklerini geçtiğimiz süreçlerde yaşadık. Bu yapılan meslek örgütü seçimlerinin her birinden sonra hayırlı olsun ziyaretleri için gelmiştik. Yakın tarihte yapmış olduğunuz son kongreden sonra yeniden seçilen başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına hayırlı olsun için geldik. Ev sahipliği için başkanımıza ve iştirak eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreç bizim açısından mesleki verimlilik anlamında bereketli olur. Ve gazetecilik faaliyetlerinin, çalışmalarının performansının yükseldiği bir dönem olmasını diliyorum" dedi.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Yapmış olduğumuz yeni kongreden sonra hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Bu güne kadar yapmış olduğumuz her kongreden sonra hayırlı olsuna gelen il kişilerdendir. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Cemiyetim adına kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bizleri memnun ettiniz. İnşallah sizleri eskisi gibi aramızda görmeyi temenni ediyoruz. Arkadaşlarım ve yönetim kurulum adına sizlere hoşgeldiniz diyorum. Sayın bakanım, bakanlığı döneminde gazeteciler için özellikle ilan alan gazetelerin sıkıntıları olduğunda her zaman kapısını çaldığımız, kapısı bize açık olan ve dertlerimize çözüm olan bir insandır." İfadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'e başarılar diledi.

Eski Bakan Ergin, TÜSİAD başkanlığına seçilen Bilecik'e dualarıyla destek olduklarını kaydederek: "Bu topraklarda doğup büyümüş, bu bölgenin, bu beldenin insanı olan Erol Bilecik beyefendinin Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) başkanı olması bir Hatay'lı olarak hepimizi sevindirdi. TÜSİAD Türkiye'nin sosyal hayatında, siyasi hayatında, iktisadi hayatında önemli rol alan aktörlerden birtanesidir. Önemli bir kuruluşumuz. Bu açıdan ben Erol Beyi'de tebrik ediyorum. Hatay'lılar olarak dualarımızın, desteklerimizin onunla olması gerektiğini ifade ediyorum. İnşallah çok verimli bir başkanlık dönemi geçirecektir. Hem TÜSİAD'ın isminin daha saygın, yükseklere çıkacak bir dönem olur diye ümid ediyorum" ifadelerini kullandı.

21.01.2017 14:39:17 TSI

