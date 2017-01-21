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Trakya Birlik Genel Kurulu yapıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:43
Trakya Birlik Genel Kurulu yapıldı
Trakya Birlik Genel Kurulu yapıldı
- Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman:
- "Ayçiçek ürünü kesim alım fiyatı yüzde 40 randımanlı için 1,655 TL/Ton"

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, ayçiçek ürünüyle ilgili kesin alım fiyatını yüzde 40 randımanlı ayçiçeği için 1,655 TL/Ton olarak açıkladı.
Trakya Birlik, 2015/2016 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, 2015/2016 iş yılının başarılı geçtiğini belirtti.
Kahraman, 2016/2017 iş yılı içerisinde ortaklarının döktüğü ayçiçek ürünüyle ilgili kesin alım fiyatını yüzde 40 randımanlı ayçiçeği için 1,655 TL/Ton olarak açıkladı ve 75 TL/Ton fiyat farkının ürün döken ortaklarına 1 Şubat 2017 tarihi itibariyle ödenmeye başlanacağını söyledi.
Genel Kurulda Divan Başkanlığı'na Yavuz Karamolla (Uzunköprü Koop.), Başkan Vekilliği'ne Levent Kızıltan (Gelibolu Koop.), Katip Üyeliklere Hakkı Çetin (Yenişehir Koop.), Turgay Sakarya (Silivri Koop.) seçildi.
Atatürk ve aziz şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tabloları okunup oybirliği ile ibra edildikten sonra 188 Sayılı Edirne Kooperatifi Başkanı Şafak Kırbiç, 911 Sayılı Ahmetbey Kooperatifi Delegesi Süha Yılmaz ve Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akgün konuştu. Konuşmaların ardından, 2015/2016 İş yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu oy birliğiyle kabul edildi. 2015/2016 iş yılı dönemine ait Bütçe ve Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tabloları okunarak, oybirliği ile kabul edildi.
Genel Kurul'da birliğin yönetim kurulu üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarları görüşülerek karara bağlanırken, genel müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal hakları görüşülerek onaylandı.
Ayrıca birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kredi alma, ipotek işlemleri, Birlik fonlarının kullanılması, kredi kullandırma birlik mamullerinin satışı, kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi kabul edildi.
İnsan Kaynakları, Denetim ve Rehberlik Birimi ve Satın Alma yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklerin görüşülerek oybirliği ile kabul edildiği toplantıda, Entegre Tesisleri ile Karacabey Yağ Fabrikasına 2016/2017 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporlar kabul edildikten sonra ise bazı kooperatiflere 2016/2017 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan rapor görüşülerek kabul edildi.
2016/2017 iş yılı dönemine ait genel bağımsız denetleme faaliyetinin Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye yaptırılması genel kurula sunularak oy birliği ile kabul edildi.
Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman'ın Genel Kurula hitaben teşekkür konuşmasıyla toplantı sona erdi.
(KU-MK-Y)

21.01.2017 14:48:04 TSI
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