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Çocuklara tiyatro oyunuyla hayvan sevgisi anlatıldı



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İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi'nin ocak ayındaki çocuk oyunları kapsamında Mavi Kumpanya'nın "Kaç Kedi Kaç" isimli oyunu, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Sokak hayvanlarının konu edildiği oyunda, sokakta yaşayan sevimli dostlarımızı rahatsız eden haylaz çocuklara karşı diğer çocukların nasıl tavır takınması gerektiği, bir öyküyle anlatıldı. Oyunda her canlının yaşam hakkı olduğuna dikkat çekilerek, sokak hayvanlarının da ilgiye ve merhamete ihtiyacı olduğu vurgulandı. Dilan Kaçar'ın yazdığı, Esin Yağmut'un yönettiği oyunda Özge Karadeniz, Hülya Aytaç, Hüseyin Akdaş, Recep Günay, Oğuzhan Koçer ve Selin Yadigar rol aldı.

(HB-ÖK-Y)



21.01.2017 15:03:29 TSI

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