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Tekelioğlu: "Ülkemizin yönetimine şekil verecek olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz"

21 Ocak 2017 Cumartesi, 15:12
Tekelioğlu: "Ülkemizin yönetimine şekil verecek olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz"
Tekelioğlu: "Ülkemizin yönetimine şekil verecek olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz"

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ve onların çok iyi yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Gençleri bilimin ışığında, teknolojiyle yoğrulmuş bir şekilde yetiştirmenin yanında değerlerle süslenmesinin gerekliliğini anlatan Tekelioğlu "Sadece bilgiyi kavratmak, gençlerimize bilgi yüklemek yetmez. Öğrenilen bilgileri toplum hayatında faydalı hale getirmek, değerlerle yoğurmak amacımız olmalıdır. Devletine bağlı, vatan aşkı ile dopdolu, bayrak sevgisi ile yanıp tutuşan, manevi değerlerle bezenmiş fertler olarak yetiştirmeliyiz. Sevgi ile bakan, büyüklerine saygıyı şiar edinen, adaletle hükmeden, sorumluluk duygusuna sahip, devletine, milletine, vatanına sadakatle bağlı, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan, cömert davranan, nezaket sahibi, empati kurarak karar veren gençler ülkemizin yönetimine talip olduklarında gözümüz arkada kalmadan, endişe duymadan, gönül rahatlığı ile onlara teslim edeceğiz" dedi.
Ecdadımızın gençlik dönemlerinden örnekler de veren Tekelioğlu, şöyle devam etti:
"Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi yağız bir delikanlı iken Kuran-ı Kerime duyduğu hürmetten dolayı kendisine altı asırdan fazla adaletle hüküm süren bir devletin kuruculuğu verilmiş, 1. Murat savaş meydanlarında şehit düşmüş. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olabilmek için gayret gösteren Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş. Yavuz Sultan Selim yaya olarak on dört günde Sina Çölünü geçerek kutsal emanetleri ülkesine getirmiş. Kanuni Sultan Süleyman hocasından fetva almadan hiçbir işi kendi kafasına göre yapmamış. 2. Abdülhamit Han devletin hiçbir evrakını abdestsiz imzalamamış, Medine'ye kadar rayları döşetmiş, Peygamber Efendimiz rahatsız olmasın diye son otuz kilometresini keçe ile döşetmiş. Aynı ruhu, aynı düşünceyi paylaşan gençlerimizi yetiştirmenin tek yolu Allah sevgisi ile dolu, Peygamber aşkı ile yanıp tutuşan bir ruhun canlanması ile olabilecektir. Bu bağlamda öğretmenlerimiz başta olmak üzere, her kademede görev yapan yetkililere, sivil toplum kuruluşlarına vazife düşmektedir."
(İC-KÇ)

21.01.2017 15:17:18 TSI
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