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Hakkari'de buzla mücadele çalışması başlatıldı



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HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı, karla mücadele ekibi kentte buzla mücadele çalışması başlattı.

Hakkari'de kar yağışını etkisini kaybetmesi ile birlikte dondurucu soğukların hüküm sürdüğü kente vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Alabalık tesisleri, Zap suyu, şelale ve dere yataklarının donduğu kentte, hayat yaşanmaz hale geldi. Şehrin 15 değişik mahallesinde ise içme suyu şebekelerinin donması üzerine belediye, vatandaşların içme suyu ihtiyacını tankerlerle karşıladığı belirtildi. Çarşı merkezin buz pistine dönüştüren ve vatandaşların geçişte zorlandığı 15 santim kalınlığındaki buz kütleleri ise iş makinelerini yardımı temizlenmeye başlandı. Sabah saatlerinde Hakkari Belediye Başkanlığı, 5 ayrı iş makinesi ile buzla mücadele çalışması başlattı. Caddelerde geçit vermeyen buz kütleleri iş makinelerinin yardımı ile kırılarak kamyonlara yüklenip şehir dışına çıkartıldı. Belediye ekiplerinin şehrin değişik cadde ve sokaklarında başlattığı buzla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanlığı yetkilileri, cadde ve sokakları yaşanmaz hale getiren buz kütlelerini iş makinelerini yardımı ile kırarak şehir dışına çıkarttığını belirttiler.

(FT-ŞAK-Y)



21.01.2017 15:28:14 TSI

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