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Yetim çocuklar karne şenliği ile eğlendi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - İnsani Yardım Vakfı İHH Adıyaman Şube Başkanlığının geleneksel hale getirdiği karne şenliğinde yetim çocuklar doyasıya eğlendi.

İHH Adıyaman şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen karne şenliği bu yıl Adıyaman Gençlik Merkezi ile birlikte düzenlendi. Adıyaman Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirilen karne şenliğinde yetim çocuklar gönüllerince eğlendi. Etkinlikte öğrenciler pasta kesti. Çocukların sevinci İHH ve Gençlik Merkezi tarafından verilen hediyeler ile arttı.

Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürü Fikret Keleş etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Adıyaman Gençlik Merkezi olarak, merkezimizde yetim çocuklara farkındalık oluşturmak amacıyla karne şenliği düzenledik. Amacımız, yetim çocuklarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri, ümmet bilinciyle burada hep beraber olduğumuzu göstermek istedik. Yetim çocuklarımızla beraber burada İHH ile birlikte yetim çocuklarımızla bir araya geldi. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın sosyal yönünü geliştirmek istiyoruz. Çocuklarımıza karne pastası keserek onlarla hediyeleştik" dedi.

İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş ise yaptığı açıklamada, "Adıyaman İHH ve Adıyaman Gençlik Merkeziyle ortak olarak yetim çocuklarımıza yönelik karne şenliği düzenledik. Bunu her yıl yapıyoruz. Bunu farklı olarak gençlik merkezimizle birlikte yürütüyoruz. Çocuklarımıza bir dönem boyunca gönüllü öğretmenlerimiz tarafından eğitim verilmektedir. Okul derslerine takviye ve değerler eğitimi verilmektedir. Çocuklarımızın yorgunluğunu atması ve onları mutlu etmek adına böyle etkinlik düzenledik. İnşallah geleneksel hale gelen bu etkinliği arttırarak devam ettireceğiz. Burada 40 yetim çocuğumuz düzenli eğitim alan çocuğumuz var" diye konuştu.

(AHM)



21.01.2017 15:35:40 TSI

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