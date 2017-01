YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ataşehir'de eğlence dolu sömestr tatili

Ataşehir'de eğlence dolu sömestr tatili

- Ataşehir'de çocuklar için sanat dolu bir sömestr



(Fotoğraflı)



Hasibe Karadağ - Serdal Altıntepe

İSTANBUL (İHA) - Sömestr tatilinin başlamasıyla Ataşehir'de çocukların sanat dolu bir tatil geçirmesi için sinemadan, tiyatroya, boyama oyunlarından sanat atölyelerine kadar birçok etkinliğin bulunduğu eğlence dolu bir tatil programı da başladı. Düzenlenen etkinlikler ile çocukların küçük yaşlardan itibaren sanat dallarına yatkın bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ataşehir Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesiyle çocukların sosyal yönden gelişimlerine katkı sunmak ve sosyal aktivitelerde yer almalarını sağlamak amacıyla 21 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında çeşitli merkezlerde birçok etkinlik düzenliyor. Etkinlikler kapsamında çocuklar, ilk olarak Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde oynanan çocuk tiyatrosunu aileleriyle birlikte keyifle izledi. Ardından çocuklar boyama atölyelerinde hayallerinde oluşturdukları görselleri heykeller üzerinde resimleştirerek işbirliği içerisinde boyamalar yaptı. Farklı noktalarda gerçekleştirilen farklı etkinlikler sayesinde çocuklara birçok alternatif sunularak istedikleri aktivitelere katılmaları sağlandı. Kimi çocuklar çocuk tiyatrosu izleyip atölyelerde boyamalar yaparken kimileri de Neşet Ertaş Kültür Evi'nde çocuk sineması izlemenin tadına vardılar. Bu etkinlikler sayesinde çocukların küçük yaşlardan itibaren sanata yatkın bireyler olarak yetişmesi de sağlanıyor.

İlçede, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Kültür Evi, Düştepe Oyun Müzesi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikler ilkokul ve ortaokul çocukları için tiyatro, sinema, kitap günleri, atölyeler ve daha birçok farklı etkinlikle öğrencilerin eğlence dolu bir tatil geçirmelerine imkan sağlıyor. Çocukların işbirliği içinde çalışmalarda bulunmasının sağlandığı etkinliklerde sanat atölyeleriyle resim, boyama, tasarım, hayal gücü, gölge oyun, ebru, bez bebek, resimli kurabiyeler gibi çalışmalar yapılacak.



"Bütün programları sömestr tatili içinde birleştirmek istedik"

Çocukların sanat dolu bir tatil dönemi geçirebilmeleri için birçok etkinlik düzenleneceğini belirten Mustafa Saffet Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Oben Özkal, "Çocuklarımızı sinemayla, tiyatroyla, birçok farklı atölyeyle sanatın hemen hemen her yönüyle buluşturuyoruz. Sadece burada değil, Ataşehir'in her yerinde 15 gün boyunca devam edecek. 28 Ocak'ta başlayacak 5 Şubat'a kadar sürecek çocuk kitap günleri gibi etkinliklerimiz var. Bu yıl bütün programları sömestr tatili içinde birleştirmek istedik. Çocuklar doya doya faydalansın, aileleriyle birlikte gelebilsinler eğlenebilsinler diye" dedi.



"Öğretmen izin verdiğinde arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum"

Tiyatro izlemek için etkinliklere katıldığını söyleyen 4 yaşındaki Poyraz Çakıroğlu, "Okulda bir kez tiyatro izledim, ikincisini izlemedim. Tatilde denize gitmek istiyorum. Öğretmen izin verdiğinde arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum. Ders zamanı geldiğinde derse gidiyoruz" dedi.



"Tatilde oyunlar oynayacağım"

Etkinliğe ailesiyle birlikte gelen Melih Doruk Güney, "Tiyatro izlemek için geldim, tiyatroyu severim. Tatilde oyunlar oynayacağım ve denizde yüzeceğim sonra her gün bol bol ödevlerimi bitireceğim" diye konuştu.

(HK-ÖK-Y)



21.01.2017 15:38:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER