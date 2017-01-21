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AK Parti il danışma meclisi toplantısı yapıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 15:37
AK Parti il danışma meclisi toplantısı yapıldı
AK Parti il danışma meclisi toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Konya il teşkilatı, 62. il danışma meclisi toplantısı yapıldı.
Bir otel salonunda gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Musa Arat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, il yönetimi, il kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimleri ve ilçe başkanları katıldı.
Toplantıda teşkilat mensuplarına hitap eden AK Parti İl Başkanı Musa Arat, TBMM'den geçen Anayasa değişikliği teklifi ve referandum sürecini değerlendirdi. Tüm engelleme ve çirkin eylemlere rağmen teklifin TBMM'de kabul edildiğini söyleyen İl Başkanı Musa Arat, bundan sonra AK Parti Konya İl Teşkilatı'na çok iş düştüğünün altını çizdi.
Arat, konuşmasını şöyle sürdürdü; "28 Şubat döneminin meclisini hepiniz hatırlıyorsunuz. O dönemde dahi bu millet ve onun temsilcileri TBMM'de her zaman sağduyusunu korumayı başarmıştır. Gazi Meclis'in kürsüsünün önemi farklıdır. Ama maalesef CHP'lilerin Meclis'te halkın iradesine karşı gösterdiği tutumu ve saygıyı gördük. Hiç görmediğimiz alışık olmadığımız eylemler içerisine girdiler. Fakat çok şükür ki halkın iradesini sonsuz bir şekilde yönetebilecek bir çalışmayı halkın onayı ile hayata geçiriyoruz. Milletvekillerimiz tüm engelleme ve oyunlara rağmen yasa Meclis'ten geçti. Bizler de Konya olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak un, yağ ve şekerin hazır olduğu bu süreçte Konya olarak inşallah en güzel helvayı yapacağız. Seçim Koordinasyon Merkezimizi oluşturuyoruz. Gerekli çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra sahalara ineceğiz ve halkımıza bu yeni sistemi anlatıp onlardan destek isteyeceğiz. İnanıyoruz ki yağan kar ile bereketlenen iklim siyasi alana da yansıyarak en hayırlı sonuçları alacağız."

- Başkan Akyürek, yatırımları ve gündemi değerlendirdi -
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise ülke ve Konya'nın tarihinin en yağışlı dönemini geçirdiğini ve bu dönemde yerel yönetimler olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.
Akyürek, "Konya tarihinin en yoğun yağışını alıyor. Hamdolsun bu yıl bereketli geçecek. Özellikle çatılarda kurallara uyulmadığından bazı problemler oldu. Bizler de yerel yönetimler olarak tüm araç ve gereçlerle karla mücadele çalışmalarımızı yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz 414 araç ve 2 bin 430 personel ile sürekli çalıştı. 24 saat süren çalışmalarımızla özellikle ana arterlerimizi açık tutmaya çalıştık" dedi.
TBMM'den geçen Anayasa değişiklik teklifi ve referandum sürecine de değinen Başkan Akyürek, Türkiye'nin yeni bir İstiklal Savaşı'nda olduğunun altını çizerek herkesten üzerine düşeni yapması konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.
Akyürek, konuşmasını şöyle tamamladı; "Bu bir bağımsızlık mücadelesidir. Hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel emperyalizmin ortadan kaldırılması adına yürütülen bu mücadele döneminde önümüze çıkan yerli yabancı tüm güçler el birliği içinde. Bugün yaşananlar, hangi büyük güçlerin elleriyle yapıldığı ortada. Bizler de yeniden büyük ve lider Türkiye'yi kurma çabasındayız. Konya olarak bizler de çok dikkatli olmamız ve üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor."
Protokol konuşmalarının ardından AK Parti Konya Teşkilat Başkanı Nurettin Akmeşe, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Said Çelik, kendi alanları konusunda birer sunum yaptı.
(İHA-İP-Y)

21.01.2017 15:41:58 TSI
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