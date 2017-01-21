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Kaymakam Zadeleroğlu muhtarlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu başkanlığında yapılan toplantıya muhtarların yanı sıra, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Samet Sağlık, Yazı İşleri Müdürü Sait Özdemir, İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Kuşoğlu, Emrullah Kara, Cumali Dursun katıldı.

İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, toplumun huzur ve güveninin sağlanmasında, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini belirterek, "Bu toplantıda alınan istek ve temennilerin gerekli yerlere ulaştırılacak. Muhtarların köy ve mahallede devletin en üst düzey temsilcisidir. İnsanın yaşadığı her yerde zaman zaman sorunların olabilir. Ancak yaşanan sıkıntıların aynı düşünce etrafında birleşerek çözülebilir. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamak adına devletimizin yaptığı çalışmaların aktarılması ile ilgili vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yapılan bu toplantılar sayesinde halkımızın sorunlarına ve isteklerine çare buluyoruz" dedi.

Toplantıda söz alan köy muhtarları, köylerde yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek çözüm önerileri hakkında hem Kaymakam Murat Zadeleroğlu ile istişarelerde bulundu.

(KA-AHM)



21.01.2017 15:52:44 TSI

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