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Bozüyük'te "Çocuk Sinema Günleri" başlıyor



BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz yıl çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Çocuk Sinema Günleri'nin 2'ncisi 25 Ocak 2017 Çarşamba günü başlıyor.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için eğitime verdiği yüzde 100 destek ile dikkat çeken, gerek teknik, gerekse yaptığı kitap destekleri ile öğrencilerin eğitimine büyük bir katkı sağlayan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, birinci yarı yıl boyunca derslerine çok çalışan ve dinlenmeyi hak eden öğrenciler için eğlenceli bir etkinliğe daha imza attı. Yoğun geçen eğitim ve öğretim döneminin ardından yorulan ve dinlenmeyi hak eden çocukların tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla "Çocuklaaar, Başkanımız Fatih Abinizden karne hediyesi" adıyla düzenlenen Sinema Günleri Etkinliği 25 Ocak 2017 Çarşamba günü başlıyor. Yarı yıl tatili boyunca Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinlikte 11 gün boyunca birbirinden güzel 8 çocuk filmi 32 seansta gösterime girerek çocuk izleyicisi ile buluşacak. Özenle seçilen ve zihin gelişiminde çok önemli bir yeri olan hayal gücünün gelişmesine yardımcı olacak filmler çocuklara aynı zamanda salonda sinema izleme keyfini de yaşatacak. 4 Şubat 2017 Cumartesi günü sona erecek Sinema Günleri etkinliğinde sinema gösterimlerinin biletleri ücretsiz olup, biletler izlemek istenilen filmin gösteriminden bir gün önce Metristepe Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

(FSİ-Y)



21.01.2017 15:54:54 TSI

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