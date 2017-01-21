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Baca yangınları korkutuyor



(Fotoğraflı)



Bekir Terzioğlu

BALIKESİR (İHA) - Edremit Körfez ilçelerinde havaların soğuması ile birlikte baca yangınlarında büyük artış gözlenmeye başladı.

Hafta sonu Burhaniye, Havran ve Edremit'te odun ve kömür ile ısınan eski binalarda, soba bacalarının uzun süre temizlenmemesi yangınlara neden oldu.

Havran'da Büyükdere Mahallesi Hamambaşı Sokak'ta, Burhaniye'de Öğretmenler Mahallesi 1046. Sokak'ta, Edremit'te ise Tuzcumurat Mahallesi'nde çıkan baca yangınları itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yetkililer, yangın tehlikesi yaşanmaması için vatandaşı bacalarını temizlemeleleri konusunda uyardı.

(BT)



21.01.2017 15:55:48 TSI

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