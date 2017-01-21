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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Reşadiyeli öğrenciler Tokat'ı temsil edecek

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:09
Reşadiyeli öğrenciler Tokat'ı temsil edecek
Reşadiyeli öğrenciler Tokat'ı temsil edecek

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi Voleybol Takımı şampiyon olarak Tokat'ı bölge grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.
Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda oynanan final maçında Tokat Sosyal Bilimler lisesini 3-1'lik sonuçla yenen Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi Voleybol Takımı şampiyon oldu. Şampiyon olan takım elde ettiği bu başarıyla Tokat'ı bölge grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Reşadiye Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Bolat, Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi Okul Müdürü Mustafa Elmas, Reşadiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ergül Ünal ve öğretmenler ve öğrenciler maçı tribünden izleyerek tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi, okul sporları kapsamında Tokat genelinde merkez ve ilçeler arası yapılan Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nda şampiyon olarak bizi gururlandırdı. Beden eğitimi öğretmenleri Özgür Yavuz antrenörlüğünde yaptıkları idmanları ben de takip eden biri olarak şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiler. Okul Müdürü Mustafa Hocanın desteği ve Özgür hocanın yeteneğinin yanına azimli öğrenciler katılınca bu başarı geldi. İşlerimin yoğunluğundan maçları izlemeye niyetlenmeme rağmen izleyemedim ama inşallah Türkiye şampiyonasına gideceğim. Tekrar tebrikler çocuklar" dedi.
(Nİ-SLH-Y)

21.01.2017 16:13:06 TSI
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