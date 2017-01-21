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Kayseri dışından gelenler de Bilim Merkezine hayran



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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri ve Kayseri dışından Bilim Merkezi'ni görmek için gelen vatandaşlarla görüştü. Başkan Çelik'in görüştüğü vatandaşlar Bilim Merkezi için teşekkür ettiler ve Kayseri'ye gelince adeta Paris'e gelmiş gibi olduklarını belirttiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri için önemli bir yatırım olan ve açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Bilim Merkezini ziyaret etti. Başkan Çelik, şehir içi ve şehir dışından gelen ziyaretçilerle birebir görüştü ve Bilim Merkezi ile ilgili fikirlerini aldı.

"Kayseri'ye gelince Paris'e gelmiş gibi oluyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Bilim Merkezinde, Nevşehir'den Kırşehir'e, Kırıkkale'den Niğde'ye kadar Orta Anadolu'nun pek çok ilinden gelen ziyaretçilerle karşılaştı. Kırıkkale'den gelen bir vatandaş "Kayseri'ye gelince Paris'e gelmiş gibi oluyoruz" sözleriyle beğenilerini dile getirdi ve yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Bilim Merkezini çocuklarıyla gezen ailelerle görüşürken çocuklarla da yakından ilgilendi. Başkan Çelik, Bilim Merkezindeki birbirinden ilginç sergi alanlarında cihazları inceleyen çocukları izledi ve onlara çeşitli sorular yöneltti. Çocukların eğlenerek öğrendiklerini bizzat test eden Başkan Çelik, komşu vilayetlerden gelenlerden memleketlerine gittiklerinde Bilim Merkezini anlatmalarını istedi.

(SK)



21.01.2017 16:18:58 TSI

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