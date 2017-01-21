Uyar ailesinin acı günü
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Haber : Ali Göç
Kamera : Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayserispor Kulübü Fahri Yöneticisi Mehmet Çakmak Uyar'ın babası Ali Uyar, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Ali Uyar 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uyar'ın cenaze namazı ikindi namazına müteakiben Hunat Camii'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Uyar, şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uyar'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
(TB-SK)
21.01.2017 16:21:07 TSI
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