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TSK'da 19 askere FETÖ operasyonu yapıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:17
TSK'da 19 askere FETÖ operasyonu yapıldı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında TSK'ya 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Edinilen bilgilere göre Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen TSK bünyesindeki görevliler olduğu tespiti yapılan Nevşehir merkezli İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Kilis, Antalya, Samsun, Şırnak, Mersin ve Ankara illerinde 19 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
(COŞ-SK)

21.01.2017 16:19:56 TSI
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