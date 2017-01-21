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Tut yolunda çökme meydana geldi



(Fotoğraflı)



ADIYAMAN (İHA) - Tut İlçe Karayolunun 10. kilometresinde yağışlardan dolayı çökme meydana geldi.

Geçtiğimiz yıllarda ihalesi yapılan ve 2016 yılı içerisinde yapılan Tut Karayolunda çökme meydana geldi. 14 Kilometrelik Tut Karayolunun 10. Kilometresinde yağışların ardından çökme meydana gelince Karayolları Adıyaman Şube Şefliği ekipleri önlem aldı. Ağbelin Tepesi olarak bilinen bölgedeki çökme nedeniyle işaretlemeler yapılarak yol tek şeritten veriliyor.

Sürücüler ve vatandaşlar, dolgu yapılan yolun ilk yağışla birlikte çökmesinin ileride daha büyük tehlikelere işaret ettiğini belirterek, biran önce önlem alınması gerektiğini dile getirdiler.

Yetkililer, karayolundaki çalışmaların tamamlanmadığını, hala müteahhit firmanın sorumluluğunda olduğunu ve yaşanabilecek olumsuzlukların giderileceğini ifade etti. Ayrıca bazı bölgelerde toprak kayması olduğu için yola dökülen kaya ve toprak yığınlarının ekipler tarafından temizlendiği öğrenildi.

(AHM)



21.01.2017 16:27:12 TSI

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