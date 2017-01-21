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Beylikdüzü Belediyesi geleceğin müzisyenlerini yetiştiriyor

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:29
Beylikdüzü Belediyesi geleceğin müzisyenlerini yetiştiriyor
Beylikdüzü Belediyesi geleceğin müzisyenlerini yetiştiriyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü Belediyesi Müzik Akademisi sanatçılarını yetiştiriyor. 7-14 yaş arası çocuklar adım adım ve titizlikle müzik alanında uzman isimlerden ders alıyor. Konservatuar ve güzel sanatlara hazırlık olarak yetenekli öğrenciler yetiştiren akademi çocukların ilk ölçme değerlendirme sınavlarını gerçekleştirdi.
Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Gençlik Eğitim Merkezi (BEYGEM) bünyesinde kurduğu Müzik Akademisi'nde geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. 7-14 yaş arası çocuklar konservatuara ve güzel sanatlar lisesine hazırlanmak ve yeteneklerini keşfetmek için kaliteli müzik eğitimiyle buluşuyor.

Müziğin yeni yetenekleri Beylikdüzü'nde yetişiyor
İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin kıymetli hocalarından solfej, perküsyon, gitar, keman, piyano dersleri alan çocuklar akademi bünyesinde dönem bitiminde ölçme sınavına girdi. İlerlemeleri eksiklikleri değerlendirilen çocuklar, hocalarından alacakları notlara göre ya kur tekrarı yapacak ya da bir üst kurs atlayarak eğitimlerine devam edecek.Öğrenciler yaşadıkları ilçede işin ehli isimlerle buluşabildikleri için mutluluklarını ve heyecanlarını dile getirdi. Müzik Akademisi Bölüm Başkanı Engin Gürkey ise ilçede gelecek vaad eden yeteneklerin olduğunu belirtti.
(HB-ÖK-Y)

21.01.2017 16:34:01 TSI
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