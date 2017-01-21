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15 Temmuz Darbe Girişimi ve Darende Tanıtım Sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Cahit Özçelik

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde, 15 Temmuzdaki darbe girişimi sırasında çekilen 100 fotoğraftan oluşan '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Darende' konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Darende Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının organizesinde Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Darende Kaymakamı Ali Türk ülkenin hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığı 15 Temmuzu hatırlama adına açılan sergiyi anlamlı bulduklarını söyledi. Yaşanan darbe kalkışmasının her daim halka hatırlatılmasının önemli olduğunu ifade den Türk, "Çünkü bu yaşadıklarımızın hiç biri basit şeyler değil. Bu olayları çocuklarımıza tekrar tekrar atlatmamız ve hafızalara kazınmasını sağlamamız lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile sergi vatandaşların ziyaretine açıldı. Pazar akşamına kadar sürecek olan sergide, 15 Temmuz Darbe Gecesi'ne ait fotoğrafların yanı sıra, Darende ilçesini tarihi ve turistik mekanları da yer alıyor.

Serginin koordinatörü Gazeteci Ayhan İşçen ise açtıkları sergi ile Darende'nin 15 Temmuz darbe girişimine verdiği tepkiyi fotoğraflarla yansıtmak istediklerini söyledi. Sergi de aynı zamanda Darende'nin tarihi ve turistlik yerlerini de tanıttıklarını kaydeden İşçen, tüm Malatyalıları sergilerine davet etti.

(CÖ-OE-Y)



21.01.2017 16:33:24 TSI

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