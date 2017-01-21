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Emlakçılardan "konut alan yabancılara vatandaşlık" açıklaması

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:33
Emlakçılardan "konut alan yabancılara vatandaşlık" açıklaması
Emlakçılardan "konut alan yabancılara vatandaşlık" açıklaması

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Emlak sektörünün liderleri Kocaeli'de bir araya gelerek, 2017 yılında sektörün yeni bir atılım yaşayacağını dile getirdiler.
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığı verilmesi emlak sektörü için yeni bir umut oldu. Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleşen zirveye katılan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi, İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ve Kocaeli Emlakçılar Derneği Başkanı Alpay Hacıoğlu 2017 yılının emlak sektörü için yeni bir atılım yılı olacağını belirtti.
Türkiye'nin en önemli ekonomistlerinden ve araştırmacılarından Dr. Ramazan Kurtoğlu'nun da ana konuşmacı katıldığı emlak zirvesinde özellikle Dolar ve Euro'nun geleceği de masaya yatırıldı. Kocaeli Emlak Zirvesi'nin ana konuşmacısı olarak "Para ve gayrimenkul kavramları" arasındaki ilişkinin önemi hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, döviz üzerinde yaşanan dalgalanmaların bir tesadüf olmadığını ve bu hareketliliğin süreceğini belirtti.
Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en hassas olduğu kavramların başında ekonomi gelmektedir. Tarih boyunca da bu değişmez bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Son günlerde yaşanan dolar merkezli hareketliliğin birçok sebebi var. Ancak en önemli sebeplerin başında kur farklarından faydalanmak isteyenlerin yaptığı manipülasyonlar geliyor. Doların ve Euro'nun beklenmedikleri artışları birilerinin fazlasıyla işine geliyor. Kısa zamanda neler olacağını bekleyip göreceğiz. Buna rağmen tek gerçek var ki "döviz" hiçbir zaman güvenilir bir yatırım aracı olmamıştır. Altın ve gayrimenkul dışında tüm yatırımlar riskli ve müdahaleye açıktır" dedi.
Emlak ve gayrimenkul sektöründeki gelişmelerin yanı sıra 2017 yılına ait beklentilerinin ele alındığı Emlak Zirvesi'nde bir araya gelen sektör temsilcileri birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Konut alan yabancıya vatandaşlık verilmesi ile ilgili hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, son aylarda düşüşe geçen yabancılara konut satışlarının bu düzenleme ile yeniden yükselişe geçeceğini söyledi. Aşa, "İstanbul'un taşı toprağı her zaman değerlidir. Öyle ki bir kent düşünün ki her yöne büyüsün ve her yerinde ciddi bir değer artışı yaşansın! Bu saydıklarımın tamamı İstanbul'da var. Yabancılara konut satışı ile yeni bir dönem başlaması emlak sektörü içinde mutluluk verici olacak" diye konuştu.
Yabancılara konut satışının emlak sektörü için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu dile getiren İzmir Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yeni çıkan yönetmelik ile birlikte kent merkezlerine olan talebin daha da artacağını söyledi. Güleroğlu,"Yabancı yatırımcılar için Türkiye her zaman cazip bir ülkeydi. Sadece vatandaşlık verilmesi ile ilgili ciddi sorunlarımız vardı. Ancak yeni yönetmelik ile bu sorunda aşılacak gibi gözüküyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından başta İzmir kent merkezi olmak üzere Bayraklı, Narlıdere ve Foça'ya yabancılar tarafından büyük ilgi gösteriliyor" şeklinde konuştu.
Yabancılara konut satışı karşılığında vatandaşlık verilmesini yorumlayan Kocaeli Emlakçılar Derneği Başkanı Alpay Hacıoğlu, yönetmeliğin satışları arttıracağını ve ciddi bir döviz girişine neden olacağını söyledi.
(GY-Y)

21.01.2017 16:36:06 TSI
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