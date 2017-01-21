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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurucular Kurulu Valilikte

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:43
Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurucular Kurulu Valilikte
Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurucular Kurulu Valilikte

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurucular Kurulu Bartın Valisi Nusret Dirim'i ziyaret ederek, kurulun amacı ve işleyişi hakkında bilgi verdi.
Vali Dirim, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Said Ceyhan, Yrd. Doç. Dr. A.Cahit Karaoğlanlı, Yrd.Doç.Dr. E. Burak Ceyhan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, Bartın OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsettar Bayram, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Bahadır Kalecik, Bartın TSO Başkanı Halil Balık'tan oluşan Kurucular Kurulu üyelerini Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda kabul etti. Ziyarette Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurucular Kurulu tarafından Vali Dirim'e kurulun amacı ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.
(AY-GY-Y)

21.01.2017 16:47:45 TSI
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