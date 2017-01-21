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Kur'an'la bir saat baş başa geçirdiler

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:45
Kur'an'la bir saat baş başa geçirdiler
Kur'an'la bir saat baş başa geçirdiler

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - 'Kaybedeni olmayan Yarışma' 5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları kapsamında Türkiye genelinde 81 il merkezi ve yüzlerce ilçede aynı anda gerçekleştirilen 'Kur'an ile bir saat baş başa' programı Manisa'da tarihi Muradiye Camiinde gerçekleştirildi.
Manisa' da Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği öncülüğünde tarihi Muradiye Camii'nde düzenlenen 'Kur'an ile bir saat baş başa' programına Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Orhan Güzel, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, Manisa Wushu İl Temsilcisi Yusuf Çetinkaya, Manisa Diyanet ve Gençlik Spor Kulübü Başkanı Murat Emgener, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Program Hafız Halil Kocazeybek tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken Fatih Buhari Kösece, Kur'an'dan seçilen ayetleri okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur tarafından yaptırılan dua ile program sona erdi.
Programda bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan ve 'Kaybedeni olmayan yarışma' sloganıyla hareket eden Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasının da tanıtımı yapıldı. Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği İbrahim Gümüş, bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışmaının konusunun Kur'an-ı Kerim Meali olduğunu belirtti. Gümüş, "Yapılan bir bilimsel anket çalışmasına göre halkımızın yüzde 94'ünün evinde Kur'an-ı Kerim bulunurken, yüzde 78'inin evinde meal veya tefsirlerin olduğu, yüzde 37'sinin orijinalinden Kur'an okumayı bildiği, ancak sadece yüzde 5'lik kesimin düzenli bir şekilde anlamıyla buluştuğu görülmüştür. Bu yarışmada amacımız okuma alışkanlığının istenen düzeylerde olmadığı günümüzde, okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak, halkımızın özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluşmasına destek olmaktır" dedi.
Kur'an-ı Kerim'in dünyada yaşayan tüm insanları muhatap aldığını ifade eden Gümüş, "Bilgilerimizi, inançlarımızı, amellerimizi, düşünce, duygu ve kanaatlerimizi, davranışlarımızı, fikri ve ruhi yapımızı sağlam, sahih, ana kaynaklara uygun hale getirmeliyiz. Bu amaçla sürekli kendimizi sorgulamalıyız. Bilgi dağarcığımızı delillerle, ilmi dayanaklarla zenginleştirmeliyiz. Her türlü hurafelerden, bidatlardan, yozlaşmış geleneklerden ve çağdaş fitnelerden uzak durmalıyız. Bu kutlu yolculuğumuzda bizlere destek veren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e, Memur Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Mustafa İrğat'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Programın ardından Muradiye Camiinin bahçesinde vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu.
(SC-Y)

21.01.2017 16:49:53 TSI
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