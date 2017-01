YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin:

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin:

- "Her zaman terörün karşısındayız"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Ali Göç - Turan Bulut

Kamera : Ali Göç - Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuşan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, "Her zaman terörün karşısındayız" dedi.

CHP İl Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, terör saldırılarını kınadı. Şehitliğin kutsal bir kavram olduğunu söyleyen Keskin, "Şehitlik kavramı kutsal bir kavramdır. Vatan ve toprak için insanlar ölümü göze alırlar. Vatanı olmayanın namusu da olmaz. Bu bilinçte olan değerli üyelerimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun. Terör, bir toplumu kargaşaya, bir toplumun ayrışmasına ve bir toplumun birbirinden nefret etmesine yönelik yapılan çalışmalardır" ifadelerini kullandı.

Keskin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu anlamda son dönemlerde yaşadığımız terör olaylarını tekrar kınıyorum. Dün İstanbul'da yaşanan gerek emniyet müdürlüğüne gerekse AK Parti İl Başkanlığı'na yapılan saldırıları da nefretle kınıyorum. Biz terörü amaçsız lanetleyen insanlar, terör kime yapılıyorsa onun yanında yer alırız. Terörün karşısında yer alırız. Bu siyasi rakiplerimizde olabilir."

21.01.2017

