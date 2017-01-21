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Zonguldak'da uygulamalı ağaç kesme eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman teknik ekibine ve Orman köylülerine yönelik olarak iş güvenliği içinde, ağaç kesme ve satış konularında hizmet içi eğitim tatbikatlarına başladı.

Zonguldak Orman Müdürlüğünce tarafından yapılan 2017 İş güvenliği eğitim tatbikatın içinde ağaç kesme üretim işlerinde çalışan kooperatif ve Orman Teknik ekibine uygulamalı tatbikat eğitimi verildi. Eğitim kapsamında ilk olarak Alaplı işletme şefliği sınırlarındaki Gümeli Beldesine bağlı Bölüklü yayla mevkinde yaklaşık 60 kişiye ağaç kesme ve boylama konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Alaplı Gümeli Beldesi bölüklü yayla mevkinde düzenlenen eğitimde Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel , Zonguldak Bölge Müdür Yardımcısı Engin Keleş İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Başkan, Ereğli ve Alaplı İşletme Müdürü yanında işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve ayrıca Orman Kooperatif Başkanları ve muhtarların da katılımı ile gerçekleştirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, amaçlarının ormanları kesmek değil, ormanların hayatını devam ettirmelerini yardımcı olmak olduğunu dile getirdi. Eğitimlerde ekonomik ömrünü tamamlamış veya ormanın gelişmesine olumsuz etki eden ağaçları kestiklerini belirten Beşel, "Bu meslek gözlerden uzak yapıldığı için ne derece zor şartlarda yapıldığı da bilinmiyor. Kendi içerisinde de çok büyük risk taşıyor tabi ki. Bu eğitimin en önemli amacı bu işle uğraşanların iş kazası riskini azaltmak, iş güvenliğinin gerektirdiği tedbirleri almak, hem de ekonominin bir parçası olan orman emvali üretiminin standartlar çerçevesinde yapılarak milli ekonomiye daha fazla girdi sağlamaktır. Yine bunun yanında bu işle uğraşanların gelirini arttırmaktır. Burada ağaç nasıl kesilir, nasıl boylanır, nasıl budanır ve işlemeye hazırlanır onu öğretmekteyiz. Buradan aldığınız eğitimlerle hepiniz birer sertifikalı ağaç kesme ve boylama ustası olacaksınız" diye konuştu.

Arazi uygulaması sonrası katılımcı ve kursiyerlere gözleme ve ayran ikramında bulundu.

(EY-GY-Y)



21.01.2017 17:13:18 TSI

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