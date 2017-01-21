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Silopi'ye yeni su boruları döşendi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:18
Silopi'ye yeni su boruları döşendi
Silopi'ye yeni su boruları döşendi

(Fotoğraflı)

Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesi, 2 bin 700 metre uzunluğunda 100 yıl ömür bulunan yeni su boruları döşedi.
Silopi Belediyesi, ilçe merkezi ve çevre köylerine tamamen arındırılmış su vermek için Karşıyaka Mahallesi ile Çimen İçme Suyu isale hattı arasına 2 bin 700 metre düktil boru hattı döşedi. İçme suyu şebekelerinde meydana gelebilecek her hangi bir zararın en düşük seviyeye düşmesi için döşenen boruların ömrü ise yüz yıla aşkın olduğu bildirildi. Döşeme işlerini yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ökten, içme suyu boru hattı döşeme işlemlerinin ardından ilçe merkezine en kısa zamanda tamamen arındırılmış su verileceği ve vatandaşların artık arıtılmış su ile ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi.
(AYM-AKK-Y)

21.01.2017 17:22:38 TSI
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