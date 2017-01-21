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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:23
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
- Urla Belediye Elazığ'ı evinde yendi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Elazığ İl Özel İdaresi evinde karşılaştığı Urla Belediyespor'a 78-72 mağlup oldu.
Elazığ İl Özel İdaresi Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmada Urla Belediyesporlu Olena Staschuk 32 sayı ve 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Elazığ İl Özel İdarespor'da ise Sheron Houston'un 29 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-16 üstün kapatan Elazığ İl Özel İdarespor, devre arasına da 33-42 yenik girdi. Üçüncü çeyrekte yeniden oyun üstünlüğünü ele alan mavi-beyazlılar bu periyodu 54-52 üstünlükle geçti. Büyük heyecana sahne olan son periyotta daha az hata yapan İzmir temsilcisi, salondan 78-72'lik üstünlükle ayrılmasını bildi. Elazığ İl Özel İdarespor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi de Urla Belediyespor mağlubiyetiyle son bulmuş oldu.
(HK-AKK-S)

21.01.2017 17:28:11 TSI
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