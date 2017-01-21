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Eğitim Bir Sen Balıkesir 2. Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:31
Eğitim Bir Sen Balıkesir 2. Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
Eğitim Bir Sen Balıkesir 2. Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
- Eğitim Bir Sen Balıkesir 2. Şubesi ilk başkanlığına İbrahim Aydın seçildi

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Eğitim Bir Sen Balıkesir 2 Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu Necati Bey Eğitim Fakültesinde gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Doç.Dr.İbrahim Aydın başkan seçildi.
Eğitim Bir Sen Balıkesir 2 Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu Necati Bey Eğitim Fakültesinde gerçekleştirildi. Verilen önerge ile Divan Başkanlığına Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi üyeliklere Memur Sen İl Başkanı Ahmet Gür, Diyanet Sen Şube Başkanı Mehmet Akif Gerboğa ve Genç Memur Sen Başkanı Halil Ateş Avcı seçildi. Eğitim Bir Sen çalışmalarının anlatıldığı sunumun izlemesinin ardında, Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi yaptığı konuşmada sendikaların demokratik süreçleri işletmek suretiyle yöneticilerini belirlediğini ifade ederek " Bu çerçevede bütün birimlerde yönetici kadroların Memur Sen'e bağlı bütün sendikalarımızda başta Eğitim Bir Sen olmak üzere seçimlerle belirleriz dönemleri içinde hizmetlerini yaparlar ve dönemin sonu itibariyle de tekrar eğer bir seçim söz konusu olacaksa bir seçim olacak mutlaka yeni yönetim aynı arkadaşlar devam edecekse dahi yeniden seçime girmesi gerekir. Sendikalarda üyelikler sendikal faaliyeti üye olduğum sendika ile birlikte yapmak istiyorum diye yaparız. Dernek, vakıf, siyasi partilerde üyelikler aidiyet ifade eder. Sendikalarda bütün yetkili mekanizmalar ve işleyen sistem üyelerimizin delegelerimizin tasvipleri ile gerçekleşir, bunun yolu da seçimdir. Bu anlamda her bir arkadaşımız sendikamız için bir yük ve sorumluluk yüklenmişse onun kanaati de belirleyici olmasından son derece önemlidir" dedi.

Üye sayımızı yüzde 232 oranında arttırdık
Başkan adayı Doç.Dr.İbrahim Aydın Eğitim Bir Sen'in çalışanların sosyal, ekonomik haklarını savunduğuna dikkat çekerek "Bunun yanı sıra değerler sendikacılığı, hizmet sendikacılığı da yaparak, çalışanların gönlünü kazanmış üye sayısını alt alta yazılan birler şekilde değil de, yan yana yazılan birler şeklinde çoğaltarak bir milyonun üzerine çıkarmıştır. Artık ülkemizin en büyük, en güçlü, en etkili sendikasıyız. 15 Temmuz'daki hain darbe ve işgal harekatı sırasında, daha ismi konmayan bu girişime karşı sokağa ilk inen lider Ali Yalçın'ın bütün teşkilat olarak milli iradeye sahip çıkarak sokağa davet eden bir teşkilatız. Bazıları gibi "Türkiye'nin zarar görmesini istemeyiz" gibi yuvarlak ifadelerle darbecilere de yaltaklanan, öbür gün hasar tespiti yaptıktan sonra, yumruğunu sıkıp iki slogan atıp durumu kurtarmaya çalışan kuş yürekliler değiliz. Balıkesir Üniversitesi'nde 28 Eylül 2014 yılında yönetimine geldiğimiz sendikamızı, 123 olan üye sayısını 2 yıldan az bir süre içerinde üye sayımızı 400'ün üzerine çıkarak 3 Mart 2016 tarihinde Eğitim Bir Sen Balıkesir 2 Nolu Şubesi yaptık. Üye sayımızı bu dönemde yüzde 232 oranında arttırdık. Bize bağlı olan Balıkesir Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda Mayıs 2016 itibariyle bu üç kurumda da yetkiyi aldık. Kongremiz, sendikamız, camiamız, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 67 kişinin oy kullandığı seçimde 2 oy geçersiz sayıldı. Doç.Dr.İbrahim Aydın aldığı 65 oy ile Eğitim Bir Sen Balıkesir 2. Şubesinin ilk başkanı seçildi. Doç.Dr.İbrahim Aydın Başkanlığındaki Eğitim Bir Sen Balıkesir 2. Şubesi yönetim kurulunda Dr.Mehmet Yanık, Kadir Gökbulut, Hayri Akyazı, Hayrullah Atakçı, İbrahim Korkmaz ve Mustafa Çevran yer alıyor.
(OF-

21.01.2017 17:35:13 TSI
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