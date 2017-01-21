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Mudanya'da insiyatif grubu oluşturuldu



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Mudanya İnisiyatif Gurubu yöneticileri, medya ve sivil toplum örgütlerinin bir arya geldiği toplantıda kuruluş amaçlarını anlattı.

Bursa Barosu Avukatlarından grubun sözcüsü Selami Uğur, toplantıda kuruluş amaçlarını anlattı. Mudanya İnisiyatif grubunun çeşitli siyasi görüşte, STK ve mesleklerden 52 üyeden oluştuğunu söyleyen Uğur, "Hak ve adalet ilkesine bağlı kalarak, yasalara aykırı yapı izinleri, kaçak yapılar veya herhangi bir şekilde işgal veya tahrip edilen ortak alanların yeniden halkın yararına sunulması için çalışır. Bu yöndeki mücadeleyi bütün haksızlıklar giderilinceye, insan onuruna yakışır. Adil ve doğaya saygılı bir yaşam kuruluncaya dek sürdürür" dedi.

(HK-AF)



21.01.2017 17:48:35 TSI

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