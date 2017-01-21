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Mardin'de 'Bereket Ormanlarına' fidan dikildi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:45
Mardin'de 'Bereket Ormanlarına' fidan dikildi
Mardin'de 'Bereket Ormanlarına' fidan dikildi

(Fotoğraflı)

Neriman Çelebi
MARDİN (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca yürütülen 'Gönül Elçileri Projesi' kapsamında Mardin'de 'Bereket Ormanları'na fidan dikildi.
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Mardin Diyarbakır karayolu 7 kilometresinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım adına hazırlanan hatıra ormanlarına 'Bereket Ormanları' projesi kapsamında fidan dikimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatığı 'Bereket Ormanları' projesi kapsamında 81 ilde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Mustafa Yaman, "Emine Erdoğan Hanımefendinin adını verdiğimiz bu ormanlık alanda hem Cumhurbaşkanımız hem de Başbakanımızın adına hatıra ormanları oluşturduk. Bu sene bakanlığımız Mardin'e pozitif bir ayrımcılık yaptı. Mardin Valiliği'ne 200 bin civarında ağaç tahsis etti. İlimizin değişik yerlerinde bu ağaçlandırmaları yapıyoruz. Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil alan eksikliğini gidermeye çalışıyoruz. Bunun startını da verdik" dedi.
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü Gönül Elçileri Projesi kapsamında bereket ormanlarının devamı için fidan dikeceklerini ifade etti. Ormanların sadece ülkelerin değil dünyanın ortak değeri olduğunu belirten Ünver, "Mardin'in orman alanı bir milyon 269 bin 160 dekardır. Bu yüz ölçümünün yüzde 15'i civarındadır. Mardin ormanın yüzde 10'nu kapalı ormanlar yüzde 39 ise bozuk ormanlardır. Türkiye'de olduğu gibi Mardin de de ormanlarımız artmaktadır. Özellikle 2003 ile 2016 yılları arasında Mardin'de 426 bin 400 dekarlık alanda 14 milyon 717 bin adet fidan dikilmiştir. 2017 yılında ise 2 milyon 438 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefledik" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman ile etkinliğe katılan protokol üyeleri hatıra ormanlarına fidan dikti.
(NÇ-AKK-Y)

21.01.2017 17:49:52 TSI
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