21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ortaca'da şiirler sokakları süslüyor

21 Ocak 2017 Cumartesi, 20:07
Ortaca'da şiirler sokakları süslüyor
Ortaca'da şiirler sokakları süslüyor

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Genç Kalemler Projesi kapsamında şiir yazan Ortacalı öğrencilerin şiirleri billboardlarda şehrin sokaklarını süslüyor.
Ortacadaki farklı okullarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretmenlerinin teşviki ile yazdığı şiirlerden seçilen on şiir karne günü billboardlarda sergilenerek öğrencilere sürpriz yapıldı.
Ortacalıların beğeni ile karşıladığı bu sürpriz öğrencileri de heyecanlandırdı. billboardlarda şiirlerini gören öğrenciler mutlu olduklarını ifade ettiler.
Projenin ilçe koordinatörlüğünü yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Gürhan, "Bu etkinlikle şiiri okulların duvarları arasından çıkarıp sokağa, hayata dahil etmek istedik. Tema olarak da dostluk, kardeşlik, doğanın güzellikleri, Atatürk sevgisi, 15 Temmuz Demokrasi mücadelesi ve vatan sevgisi gibi konularla da halka da ortak değerlerimizde bir olma çağrısı yapmak istedik. Aslında bu çağrıyı da şiirlerı yazan öğrenciler yaptı. Aldığımız tepkiler bu mesajın yerine ulaştığını gösteriyor. Bu sa bizi mutlu etti." diyerek düşüncelerini ifade etti.
Emekli öğretmen Günnur Karaağaç ise; "Bugün sabahleyin uyandığımızda ilçemizin çeşitli yerlerinde billboardlarda şiirler gördük. Bunlar öğrencilerimizin çeşitli konularda, şiir yazarak, şiir dünyamıza genç kalemler olarak katkı sunmuşlar. Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Milli Eğitim Bakanlığına bu çalışmasından dolayı ve gençlere vermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ederim. Şiire yeni başlamış çocuklar ve gençler için onları yüreklendirmek. Şiir dünyasına bir adım attırmaktır. Bu projeyi canı gönülden destekliyorum ve bu şiir yarışmasında başarı gösterip panolara taşınan öğrencileri kutluyorum." dedi.
(CC-MB-Y)

21.01.2017 20:10:26 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bodrum Mandalina Şenliği
YEREL

BODRUM MANDALİNA ŞENLİĞİ
Yarışta su alan yelkenli tekne yan yattı
YEREL

YARIŞTA SU ALAN YELKENLİ TEKNE YAN YATTI
Kanoda milli takım seçme yarışları
YEREL

KANODA MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞLARI
FETÖ'nün &quot;Doğu Anadolu kasası&quot; yakalandı
YEREL

FETÖ'NÜN "DOĞU ANADOLU KASASI" YAKALANDI
FETÖ'nün Erzurum kasası Milas'ta yakalandı
YEREL

FETÖ'NÜN ERZURUM KASASI MİLAS'TA YAKALANDI
&quot;Golden Çetesi&quot; barınağa teslim edildi
YEREL

"GOLDEN ÇETESİ" BARINAĞA TESLİM EDİLDİ
Milas'ta AVM raflarının yüzde 1'i yerel ürüne ayrılacak
YEREL

MİLAS'TA AVM RAFLARININ YÜZDE 1'İ YEREL ÜRÜNE AYRILACAK
Muğla'nın yıldızı Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu oldu
YEREL

MUĞLA'NIN YILDIZI MAHİNUR CEMAL USLU ORTAOKULU OLDU
Milas Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL

MİLAS BELEDİYESİ İLE DİSK GENEL-İŞ ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Marmaris'te kumar operasyonu
YEREL

MARMARİS'TE KUMAR OPERASYONU
Kano Milli Takım seçmeleri Köyceğiz'de yapılıyor
YEREL

KANO MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ KÖYCEĞİZ'DE YAPILIYOR
Muğla'da karbonmonoksit zehirlenmesi
YEREL

MUĞLA'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ
Marmaris'te huzur operasyonları devam ediyor
YEREL

MARMARİS'TE HUZUR OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR
Kaymakam Arslan kursiyerlerin çalışmalarını izledi
YEREL

KAYMAKAM ARSLAN KURSİYERLERİN ÇALIŞMALARINI İZLEDİ
Bodrumspor altyapısı başarısını şampiyonluklarla taçlandırıyor
YEREL

BODRUMSPOR ALTYAPISI BAŞARISINI ŞAMPİYONLUKLARLA TAÇLANDIRIYOR
Bodrumspor altyapısı başarısını şampiyonluklarla taçlandırıyor
YEREL

BODRUMSPOR ALTYAPISI BAŞARISINI ŞAMPİYONLUKLARLA TAÇLANDIRIYOR
Kanoda milli takım seçme yarışları
YEREL

KANODA MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞLARI
Milas Kızılay Şubesi'nden Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

MİLAS KIZILAY ŞUBESİ'NDEN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Başkan TÜRSAB üyeleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN TÜRSAB ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Muğla'daki cinayet
YEREL

MUĞLA'DAKİ CİNAYET
Tartıştığı annesini bıçakladığı iddiası
YEREL

TARTIŞTIĞI ANNESİNİ BIÇAKLADIĞI İDDİASI
Dalamanlı muhtarlar külliyede
YEREL

DALAMANLI MUHTARLAR KÜLLİYEDE
GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Güreşçi Zabıta'dan Başkan Gürün'e Ziyaret
YEREL

GÜREŞÇİ ZABITA'DAN BAŞKAN GÜRÜN'E ZİYARET