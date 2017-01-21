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"Gelecek Gençlerde, Gençler Vezirköprü'de" projesi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 23:37
"Gelecek Gençlerde, Gençler Vezirköprü'de" projesi
"Gelecek Gençlerde, Gençler Vezirköprü'de" projesi

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Gelecek Gençlerde, Gençler Vezirköprü'de" projesi kapsamında Vezirköprü Gençlik Platformu'nun tüzel bir yapıya kavuşması için ilk toplantı yapıldı.
Toplantıda yönetim kurulu listesi oluşturularak dernek olma kararı alındığı açıklandı. Gençler kaymakamlık ve belediyeye yaptıkları ziyarette kendilerinden resmi bir yapıya kavuşmalarının istendiğini belirterek, kendilerine ilgili makamlarca her türlü desteğin verileceğinin belirtilmesinden son derece memnun olduklarını ve çalışma azimlerinin arttığını söylediler. Platformda öğretmenden esnafa, avukattan sağlıkçıya her meslek grubundan gençlerin olduğu bilgisi verildi. Toplantıda bir yol haritası çizilerek çalışmalara başlandığı açıklandı.
Platformun Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kürşat Köylüoğlu, Vezirköprü için her meslek grubu her siyasi görüşten gençleri bir araya getirerek ilçede birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi amaçladıklarını, ilçenin gelişmesi ve kalkınması için üzerilerine düşeni yapmak için kolları sıvadıklarını söyledi.
(ACİ-SLH)

21.01.2017 23:42:28 TSI
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