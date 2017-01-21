22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 23:52
Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

(Fotoğraflı)

Şirin Doğan
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Sapanca İlçesinde Sapanca otoban gişeleri önünde K.T., idaresindeki 54 SB 662 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazası sonrasında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(RŞ-İÇ)

21.01.2017 23:57:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
Otomobil duran TIR'ın altına girdi: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL DURAN TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1 YARALI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKTAY:
Sakarya'da engelliler için kına merasimi
YEREL

SAKARYA'DA ENGELLİLER İÇİN KINA MERASİMİ

Sakarya'daki terör operasyonu
YEREL

SAKARYA'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Sapanca Belediye Başkanlığı koşusu gerçekleşti
YEREL

SAPANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU GERÇEKLEŞTİ
2016 yılı Aralık ayında 365 trafik kazasında 260 kişi yaralandı
YEREL

2016 YILI ARALIK AYINDA 365 TRAFİK KAZASINDA 260 KİŞİ YARALANDI
Boş araziye atılan tıbbi malzemelere tepki
YEREL

BOŞ ARAZİYE ATILAN TIBBİ MALZEMELERE TEPKİ