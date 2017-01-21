Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
(Fotoğraflı)
Şirin Doğan
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Sapanca İlçesinde Sapanca otoban gişeleri önünde K.T., idaresindeki 54 SB 662 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazası sonrasında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(RŞ-İÇ)
21.01.2017 23:57:52 TSI
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