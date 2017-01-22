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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Saray'da trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor

22 Ocak 2017 Pazar, 00:18
Saray'da trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor
Saray'da trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Fatih Kıray
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis tarafından sıklıkla yapılan asayiş ve trafik uygulamaları devam ediyor.
Halkın huzur ve güvenini sağlamak için görev yapan Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin güvenliğini sağlayıp halkın huzur içinde yaşamasını sağlamak, suç işlemeye niyetli kişileri bu amaçlarından caydırmak, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını tesis etmeye yönelik olarak, ilçe giriş çıkışlarında bulunan önemli noktalarda uygulamalarına devam ediyor. Polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda şüpheli araçlar durdurularak aramalar yapılıyor. Sürücülerin kimliklerini ve araçların evraklarının kontrollerini gerçekleştiren polis ekipleri, ilçe genelinde yapılan uygulamanın sıklıkla devam edeceğini belirttiler.
(MK-Y)

22.01.2017 00:23:05 TSI
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