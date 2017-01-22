22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Osmaniye'de elektrik kesintisi

22 Ocak 2017 Pazar, 09:13
Osmaniye'de elektrik kesintisi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak Salı günü, Sumbas ilçesi Çiçeklidere Köyü Yirce Yaylası, Tahtalı Yaylası, Çıkık Alan, Sürtme Yaylası, Alasırt, Kalkan, Zincarcık, Kokçınar, Merkezsazak, Cafarlı Deresi ve Kırık Köprü mahalleleri, Esenli Köyü Bağdaş Yaylası, Yenicenettir Yaylası, Gazeller ve Avşarlar mahalleleri, Gafarlı Köyü Terelik, Merkez, Yarımsakal, Çem, Taşocağı, Turunçlu, Cemiller, Güveluşağı-Ortaoba, Harmancık, Dinikar, Kesmesur, Gökgedik, İlyaslı, Gebeli ve Taşköprü mahalleleri ile Hüyük Köyü ve Mehmetli Köyü Armağanlı Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)

22.01.2017 09:18:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de 5 kişinin öldüğü trafik kazası
YEREL

OSMANİYE'DE 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

Türkmen Komutandan OGC'ye ziyaret
YEREL

TÜRKMEN KOMUTANDAN OGC'YE ZİYARET