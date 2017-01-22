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Osmaniye'de elektrik kesintisi



OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak Salı günü, Sumbas ilçesi Çiçeklidere Köyü Yirce Yaylası, Tahtalı Yaylası, Çıkık Alan, Sürtme Yaylası, Alasırt, Kalkan, Zincarcık, Kokçınar, Merkezsazak, Cafarlı Deresi ve Kırık Köprü mahalleleri, Esenli Köyü Bağdaş Yaylası, Yenicenettir Yaylası, Gazeller ve Avşarlar mahalleleri, Gafarlı Köyü Terelik, Merkez, Yarımsakal, Çem, Taşocağı, Turunçlu, Cemiller, Güveluşağı-Ortaoba, Harmancık, Dinikar, Kesmesur, Gökgedik, İlyaslı, Gebeli ve Taşköprü mahalleleri ile Hüyük Köyü ve Mehmetli Köyü Armağanlı Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

(ELF-Y)



22.01.2017 09:18:25 TSI

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