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Kayseri protokolü 'Dostluk, birlik ve beraberlik' gecesinde buluştu

22 Ocak 2017 Pazar, 09:18
Kayseri protokolü 'Dostluk, birlik ve beraberlik' gecesinde buluştu
Kayseri protokolü 'Dostluk, birlik ve beraberlik' gecesinde buluştu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Ali Göç
Kamera : Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de protokol üyeleri Dostluk Kulübü tarafından düzenlenen 'Dostluk, birlik ve beraberlik' gecesinde bir araya geldi.
Kentte bulunan bir otelde düzenlenen geceye, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gecenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Bu gecenin aramızda var olan birlik ve beraberliğin daha da pekiştirilmesi açısından çok önemli olduğunu biliyorum. Tüm katılımcıları en kalbi duygularım ile selamlıyorum. Birçok vesileler ile sık sık tekrarladığım gibi, Kayseri uyum kültürünün hakim olduğu bir şehirdir. Diğer şehirler tarafından gıpta ile bakılan en büyük özelliğimiz budur" ifadelerini kullandı.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, "Güzel bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan değişik mensubiyetleri olan insanlar tek yumruk oluyor. Bunun en güzel örnekleri Kayseri'de görülmekte ve görülmeye de devam edecektir. Birliğimiz devam ettiği sürece de ülkemiz, dünya var olduğu sürece var olacaktır" diye konuştu.
(AG-AÖ-Y)

22.01.2017 09:22:51 TSI
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