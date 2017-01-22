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Kartal Belediyesi "Apartman ve Site Yöneticileri Bilgilendirme Paneli" düzenledi



(Fotoğraflı)



Mustafa Biçer

İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi, TMMOB'ye bağlı Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Kartal İlçe Temsilciliği işbirliğiyle "Apartman ve Site Yöneticileri Bilgilendirme Paneli" düzenledi.

Kartal'da "Apartman ve Site Yöneticileri Bilgilendirme Paneli" düzenlendi. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde saat 13.00'te başlayan "Apartman ve Site Yöneticileri Bilgilendirme Paneli"ne çok sayıda vatandaş katıldı. Panelde, asansör periyodik kontrolleri ve bakımları, binalarda enerji performansı yönetmeliği, bina yalıtımı, binalarda merkezi sistem, binalarda mekanik tesisat, pay ölçer, binalarda elektrik tesisatları, ortak yaşamda yasalar, ortak yaşam kültürü, yangın güvenliği, deprem öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler tartışıldı.

Panelde konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "2009-2014 arası planlama dönemiydi, algılama dönemiydi, olgunlaşma dönemiydi. 2014'ten sonra da dönüşüm dönemi başladı. Biz dönüşüme hazırız. Bu dönüşümde bize en çok yardım eden odalardan makine mühendisliği odasına teşekkür ediyoruz. Şimdi Kartal'da değişim, dönüşüm diyoruz. Kartal, genişleme şansı olmayan mevcut imar haklarıyla hiçbir imar haklı yapılmadı da. Mevcut imar haklarıyla dönüşen ilçeden bahsediyoruz. O zaman önümüze bir şey çıkıyor. Ya mevcut alanda binaları yayacağız ya da dikine çıkacağız. Biz belediye olarak, bu toplumu biraz tanıyan insan olarak dikine çıkmayı uygun gördük. Bir sürü kişiye ters geliyor. Ama bizim geçmişimizde köylerde buluşma alanları var. Ama kentlerde buluşma alanını nerede oluşturacağız. O alandaki binayı diktiğimizde boşalttığımız alanlarda oluşturacağız. Havuz başında oluşturacağız, çocuk parkında oluşturacağız. Aksi olduğu takdirde gördüğümüz manzara şu; yüksek apartmanlarda yani otoparka girdiniz, asansöre bindiniz evinize girdiniz, evinizden çıktınız. Asansörle otoparkınıza girdiniz ve çıktınız. Buluşma alanları yapamazsak, buluşma alanları yapamazsak, buluşma alanları yapamazsak değişimi ve dönüşümü oluşturamayız" dedi.

Dönüşümden sonra yüksek katlı binaların asansör sorununun çıktığını belirten Öz, "İşte o asansör sorununu nasıl çözeriz. Asansör olacaksa, asansör bakımı olması lazım. O zaman asansör üretici birliğine bizim bir işbirliğimiz olması lazım. O zaman sadece teknik liselerde bir bölümde var olan yeri sadece asansöre ayıralım. Ve ara eleman yetiştirelim. Yani asansör teknik meslek lisesini Kartal'da oluşturalım. Onun altyapısı hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı kabul etti. Biz de arsayı ona göre uygun hale getirdik. İnşallah onu da yapacağız" şeklinde konuştu.

(MB-HK-SO-Y)



22.01.2017 09:28:09 TSI

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